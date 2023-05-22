У Хорватії вирішили дисциплінувати туристів: за найменшу провину штрафуватимуть

Ще одна популярна у європейців пляжна країна вирішила дисциплінувати туристів за допомогою масових штрафів. Йдеться про Хорватію – будуть штрафувати не лише за порушення громадського порядку, на кшталт розпиття в громадському місці, а й за «безневинні» для туристів вчинки.

Влада популярного у туристів міста Спліт, як цитують місцеві ЗМІ, заявила, що штрафуватиме туристів на 300 євро за «порушення громадського порядку, дисципліни та асоціальну поведінку в громадських місцях». Але цікаво, що увійшло до списку.

З одного боку, це досить зрозумілі заходи. Штраф загрожує туристам за розпивання алкоголю або справлення потреби в громадському місці, сон у парках, на галявинах та площах. Також штрафом каратиметься спроби підніматися на пам’ятники та купання у фонтанах.

Але якщо вищенаведені заходи — логічна та загальносвітова практика, то інші заборони спантеличують.

До порушень потрапило також вживання їжі на вулиці та перебування в кафе та ресторанах після закінчення їхнього робочого часу. Оштрафовані туристи можуть бути навіть за «спробу домовитися про послугу таксі, якщо поїздка не була замовлена заздалегідь», тобто мабуть за «голосування» на дорогах.