Стало відомо, навіщо сотні любителів ходьби поїдуть до Хорватії цієї осені

Приблизно тисяча шанувальників ходьби приїде на унікальний захід у Хорватії – фестиваль ходьби. Ця подія проводиться вже четвертий рік поспіль.

Передбачувана дата проведення – 3 та 4 вересня. Зареєструватися на захід можуть усі вікові групи незалежно від рівня фізичної підготовки. Єдина вимога до “ходоків” – доброзичливість та бажання познайомитися з новими людьми, переживаючи унікальний досвід у прекрасній Ліці.

Директор управління туризму округу Ліка-Сень Іван Радошевич каже, що цього року фестиваль планує побити рекорд відвідуваності.

“Цього року ми стали частиною сім’ї Асоціації ходьби IML, яка привабить безліч пішоходів з усієї Європи, а наступного року – з усього світу. Цим заходом ми намагаємось продовжити туристичний період після закінчення сезону, оскільки ці гості, як правило, залишаються на кілька днів після заходу, щоб оглянути околиці”, – пояснює директор Управління туризму округу Ліка-Сень Іван Радошевич.

Хорватський фестиваль ходьби починається в Оточаці вже популярними маршрутами Гацьки і триває в Госпічі, де вже відзначені маршрути імені Тесли. Відстань маршрутів різні – 10, 20 та 30 кілометрів. Шість маршрутів відрізняються за складністю, але на кожному з них можна зустріти однаково красиві природні та культурні пам’ятки Ліки.