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По російському туризму завдано нового удару: банки трьох «дружніх» країн залишили російських туристів без карток МИР

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Американські санкції проти російської платіжної системи МИР «докотилися» до «дружніх» для Росії країн. Після Туреччини призупинили обслуговування російських карт ряд банків Казахстану, Вірменії та В’єтнаму. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про кілька конкретних банків, але як розвиватиметься ситуація далі – неясно.

Так, у Казахстані роботу з картами «МИР» «тимчасово призупинив» Народний банк Казахстану, який є найбільшим банком країни. Згідно з інформацією РІА «Новини», призупинено обслуговування карток у банкоматах, проте банк у стандартному режимі обслуговує картки «СВІТ» при оплаті покупок та послуг.

У свою чергу, видання vesti.az повідомило, що і Вірменія також відмовилася від «МИРу». Банки цієї країни нібито припинили обслуговувати карти «Мир», власники карток не можуть переводити в готівку суми в банкоматах.

У «Известіях» доповнили, що також від обслуговування карток «МИР» відмовилися у в’єтнамському банку BIDV. Зазначимо, у В’єтнамі картки приймали два банки – другий з них VRB, що входять до загальної системи.

Зазначимо, що основною причиною таких кроків зі стор даних банків експерти вважають санкційні загрози. П’ятнадцятого вересня було опубліковано документ американського Мінфіну, згідно з яким США готові запроваджувати санкції за підтримку використання російської системи НСПК та національної платіжної системи «Мир». Першою від обслуговування російських карток відмовилися частина банків Туреччини, за нею «потяглися» і «дружні країни».

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