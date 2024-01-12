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Майже без Європи: Tripadvisor назвав найтрендовіші туристичні напрямки на 2024 рік

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Майже без Європи: Tripadvisor назвав найтрендовіші туристичні напрямки на 2024 рік

Найбільша у світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найтрендовіші туристичні напрямки на 2024 рік за версією Travellers’ Choice Awards.

Як пояснюють укладачі рейтингу, звання “Найкращий з найкращих” отримали менше 1% з 8 мільйонів об’єктів на TripAdvisor, чиї готелі, ресторани та розваги отримали найбільшу кількість високих відгуків від користувачів платформи за 12-місячний період.

Найтрендовіші напрямки 2024 – світ

1. Місто Токіо, Японія.
2. Місто Сеул, Південна Корея.
3. Бухта Халонг, В’єтнам.
4. Острів Палаван, Філіппіни.
5. Гірське селище Сапа, В’єтнам.
6. Місто Богота, Колумбія.
7. Місто Паттайя, Таїланд.
8. Місто Алахуела, Коста-Ріка.
9. Пномпень, Камбоджа.
10. Куала-Лумпур, Малайзія.

Варто зазначити, що в першій двадцядці трендових туристичних напрямків на 2024 рік зовсім не виявилося розташованих у Європі. Найпопулярнішим (і єдиним у топ-25) європейським напрямом за версією Tripadvisor у 2024 році стане румунське місто Брашов, яке посіло 21 місце у рейтингу.

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