У Таїланді можуть відновити 45-денний безвізовий режим для туристів

Таїланд може відновити 45-денний безвізовий режим для туристів, як тільки новий уряд повноцінно вступить у свої права.

Про це розповів виконавчий директор Управління туризму Таїланду (ТАТ) Тирасін Тапен.

За його словами, наприкінці березня послаблення у вигляді підвищеного безвізового терміну перебування туристів до 45 днів не було продовжено, оскільки у Таїланді на той час змінювався уряд. Тепер, як тільки новий уряд почне працювати, ТАТ звернеться до нього з проханням продовжити практику 45-денного безвізового режиму.

Крім того, як заявив Тирасін Тапен, запровадження туристичного збору в 300 батів буде відкладено, точні дати повідомлять додатково.