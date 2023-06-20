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Замість Лондона та Парижа: названі альтернативи найпопулярнішим містам Європи цього літа

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Замість Лондона та Парижа: названі альтернативи найпопулярнішим містам Європи цього літа

Туристичні експерти прогнозують, що літо 2023 року буде однією з найбільш завантажених за всю історію подорожей у Європі, а отже, на найпопулярніших напрямках буде дуже людно.

Як пише Travel Off Path, при цьому найпопулярніші місця гарантовано будуть ще й дорожчими цього літа. Тому туристам пропонують звертати увагу на інші недооцінені альтернативи, які пропонують той самий європейський шарм, але з меншою кількістю людей та доступнішими цінами.

5 недооцінених альтернатив популярним напрямкам у Європі влітку 2023

1. Оксфорд – альтернатива Лондону. Якщо ви шукаєте більш скромне місце для проживання в Англії, яке все ж таки знаходиться недалеко від Лондона, Оксфорд стане відмінним вибором. Це історичне університетське місто знаходиться всього за 50 хвилин їзди поїздом від Лондона, проте йому і самому є що запропонувати туристам.

2. Ліон – альтернатива Парижу. Будучи третім за величиною містом Франції, Ліон дуже схожий на Париж, але без надхмарних цін і величезних натовпів. Розташоване в 2,5 годинах їзди поїздом від Парижа, це місто більш ніж з 2000-річною історією точно може запропонувати туристам дуже багато.

3. Корк – альтернатива Дубліну. Це друге за величиною місто в Ірландії після Дубліна, і воно відоме як гастрономічна столиця країни. Корк також є чудовою базою для вивчення південної частини Ірландії.

4. Неаполь – альтернатива Риму. Розташований менш ніж за 1,5 години їзди поїздом від Риму, Неаполь крім дивовижної архітектури також може запропонувати туристам те, чого немає в столиці – відпочинок на морському узбережжі в спекотні дні.

5. Осло – альтернатива Рейк’явіку. Літо – пік туристичного сезону в Ісландії, яка славиться своїми захоплюючими природними пейзажами. Однак, якщо ви хочете уникнути натовпу в Ісландії, замість цього краще вирушити до Норвегії. Як і в Ісландії, вам не захочеться проводити багато часу в столиці – але це гарне місце, щоб прилетіти туди, провести день-два та вирушити за межі міста милуватися фіордами та горами. Хоча Ісландія та Норвегія схожі за ціною (вони обидві дуже дорогі), Норвегія набагато більша і менш багатолюдна влітку.

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