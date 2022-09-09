Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяУ британському океанаріумі готові приспати тварин через зростання цін на електроенергію
Велика БританіяЕкономіка

У британському океанаріумі готові приспати тварин через зростання цін на електроенергію

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Donate
У британському океанаріумі готові приспати тварин через зростання цін на електроенергію

Власник океанаріуму Sealife в місті Саутенд-он-Сі на сході Англії Філіп Міллер заявив, що, можливо, йому доведеться присипляти тварин через неможливість утримувати їх внаслідок рекордно високих цін на електроенергію.

За його словами, рахунки океанаріуму потроїлися – з 240 000 до 750 000 фунтів стерлінгів. А утримання тварин потребує підтримки постійних температур.

Міллер уточнив, що йому доведеться або приспати мешканців, або підшукувати їм інші будинки. “Але всі інші зоопарки теж будуть в одному човні зі мною”, – сказав він.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму