У британському океанаріумі готові приспати тварин через зростання цін на електроенергію

Власник океанаріуму Sealife в місті Саутенд-он-Сі на сході Англії Філіп Міллер заявив, що, можливо, йому доведеться присипляти тварин через неможливість утримувати їх внаслідок рекордно високих цін на електроенергію.

За його словами, рахунки океанаріуму потроїлися – з 240 000 до 750 000 фунтів стерлінгів. А утримання тварин потребує підтримки постійних температур.

Міллер уточнив, що йому доведеться або приспати мешканців, або підшукувати їм інші будинки. “Але всі інші зоопарки теж будуть в одному човні зі мною”, – сказав він.