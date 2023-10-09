Туристам порадили заглядати в чайник під час заселення в номер готелю

Працівники готелів радять туристам при заселенні в номер завжди заглядати в чайник, щоб переконатися у відсутності всередині неприємних сюрпризів. Багато хто думає, що чайник миють після кожного постояльця, але насправді це не так, пише видання Express.

Команда експертів з подорожей Eshores з Великобританії поговорила з персоналом готелю і дізналася про все, що туристам слід знати при заселенні. «За словами співробітників, які побажали залишитись анонімними, вам слід двічі перевіряти все, що ви п’єте у номері готелю. Постояльці, як відомо, додають у чайники непотрібні речі, а покоївки не перевіряють цей предмет щодня. Ніколи не кип’ятіть чайник у готелі, доки не огляньте його всередині. Інакше ви можете не отримати розслаблюючу чашку чаю, на яку чекали», – розповів експерт.

Гості готелю можуть подумати, що чайник миють після кожного мандрівника, але це не завжди так. Якщо прибирачі поспішають, вони можуть прибирати лише найбрудніші місця, наприклад, туалет та душ. Туристам слід перевіряти чайник щоразу, коли вони реєструються в номері готелю, щоб переконатися, що всередині немає неприємних сюрпризів.

Представник команди експертів додав: «Міні-бари також небезпечні. Один працівник готелю згадує, як гість помочився у пляшку з міні-бару та закрив кришку. Це виявили, коли прийшов наступний гість та спробував випити! Коли справа доходить до напоїв, перевірте їх. Краще перестрахуватися, аніж потім шкодувати».

Продукти з міні-бару зазвичай не є безкоштовними для гостей, тому деякі мандрівники можуть пробувати хитрі способи обійти плату. Хоча сечовипускання у пляшку є крайнім варіантом, відомо, що гості замінюють випите водою. Туристам слід пити лише із запечатаних предметів та негайно звертатися на стійку реєстрації, якщо вони підозрюють, що предмет був підроблений.