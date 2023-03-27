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Турецький курорт Бодрум відкрив літній сезон: перші туристи виявились британцями

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині з'явилася нова напасть на курортах: знаменитий Бодрум – перший, хто може перестати бути туристичним

Ще один турецький курорт Бодрум відкрив літній сезон. Турецький курорт «відкрили» британці: як повідомляють турецькі туристичні ЗМІ, до аеропорту Мілас-Бодрум прибув перший рейс EasyJet із Брістоля із 166 туристами на борту.

З турецької сторони відзвітували, що минулого року аеропорт Мілас-Бодрум прийняв 3 мільйони 904 тисяч пасажирів. Кількість рейсів та пасажирів наблизилася до допандемійних показників. І цього року кількість туристів продовжить зростати, як сподівався генеральний менеджер керуючої компанії аеропорту TAV Milas-Bodrum Іклал Каяоглу.

Що стосується британців, то очікується, що EasyJet, яка здійснила перший рейс а/к, літатиме між Бодрумом і Брістолем три рази на тиждень, у вівторок, четвер і неділю, аж до 4 листопада 2023 року. Усього ж британський перевізник розраховує виконати до Бодруму 694 рейси п’яти міст Бристоля — крім Брістоля, туди увійдуть лондонські аеропорти Гатвік і Лутон, а також аеропорти Едінбурга і Ліверпуля.

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