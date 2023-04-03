Турбулентність при польотах літаків зростає: вчені назвали причину

Турбулентність під час польотів на літаках стане втричі частішим явищем до 2050-2080 років у зв’язку зі змінами клімату. Результати досліджень вчених та коментарі експертів опублікував ресурс Newsweek.

Природна причина турбулентності – зміна швидкості та напрямки вітру в атмосфері на певних ділянках. Коли літак потрапляє в повітряні потоки, його може досить сильно трясти. В останні роки з’являється все більше повідомлень про подібні інциденти на комерційних рейсах. Після одного з них бортпровідники навіть вимагали заборони на перевезення немовлят на руках.

Вчені з Університету Редінга у Великій Британії опублікували дослідження, що підтверджують, що вертикальний вітровий зсув у реактивних потоках збільшився на 15% з моменту перших спостережень у 1979 році. Це пов’язують із глобальною зміною клімату.

Співавтор дослідження Пол Вільямс, професор атмосферних наук у Департаменті Метеорології Університету Редінга, розповів: «Ми зібрали велику кількість наукових доказів того, що турбулентність посилюється через зміну клімату. Невидима форма турбулентності, яка називається турбулентністю у відкритому повітрі, виникає через зсув вітру, який через зміну клімату тепер на 15% сильніший, ніж у 1970-х роках. Ми очікуємо на подальше посилення зсуву вітру в найближчі десятиліття, можливо, з подвоєнням чи потроєнням числа випадків сильної турбулентності».

В останні місяці сталося кілька інцидентів із сильною турбулентністю. На початку березня 7 людей було госпіталізовано після того, як рейс Lufthansa з Остіна, штат Техас, до Франкфурта, Німеччина, зіткнувся з потужними повітряними потоками. На борту було 184 особи, включаючи членів екіпажу. Літак був змушений змінити маршрут, але зрештою благополучно приземлився.

У грудні 2022 року рейс Hawaiian Airlines, що прямував з Фінікса, штат Арізона, до Гонолулу, Гаваї, потрапив у сильну турбулентність, внаслідок чого постраждали 25 людей. За даними авіакомпанії, на борту знаходилося 278 пасажирів, 8 бортпровідників та 2 пілоти. Турбулентність була настільки сильною, що пошкодила внутрішнє оздоблення літака.

На більшості комерційних рейсів дітям до двох років дозволяється сидіти на колінах батьків під час польоту. Однак нещодавні випадки екстремальної турбулентності викликають занепокоєння в Асоціації бортпровідників AFA-CWA, оскільки при продовженні цієї тенденції травми відбуватимуться частіше.

Так, одне немовля на борту рейсу Lufthansa сиділо на колінах матері і вилетіло з її рук, повідомляла Independent. Пасажир розповідав британській газеті, що літак увійшов у «вільне падіння», і люди «злетіли в повітря», дехто навіть ударився об стелю. Тому тепер бортпровідники виступають за заборону перевезення дітей на руках.

Достеменно невідомо, коли ситуація з турбулентністю може погіршитися. Але не секрет, що зміна клімату йде швидкими темпами. Дослідники Університету Редінга впевнені, що зміна клімату, спричинена людською діяльністю, до 2050-2080 років може збільшити кількість сильних турбулентностей утричі. Хоча не ясно, чи це збільшить також кількість поранень на комерційних рейсах.

«Наука каже нам, що зміна клімату робить атмосферу бурхливішою. Однак чи стають рейси небезпечнішими – інше питання, тому що на це впливають інші чинники. Прогнози турбулентності, які використовують пілоти для планування плавних маршрутів польотів, постійно покращуються, сучасні літаки краще справляються з турбулентністю, і дотримання пасажирами рекомендацій щодо використання ременів безпеки теж дуже важливе. Чи буде бурхливіша атмосфера призводити до збільшення числа поранень, залишається питанням», – сказав Пол Вільямс.

Етан Коффел, доцент кафедри географії та довкілля Сіракузького університету, також прокоментував вплив змін клімату на польоти: «Є три основні зміни в організації польотів у нових умовах: зниження вантажопідйомності на деяких рейсах через підвищення температур, збільшення ясної повітряної турбулентності на деяких маршрутах та зміна витрати палива на деяких маршрутах через зміну швидкостей вітру у верхніх шарах».

Навіть якщо турбулентність збільшуватиметься, це не означає, що польоти стануть більш небезпечними. Фактично, незважаючи на нещодавнє зростання випадків турбулентності, у яких люди отримали травми, це залишається досить рідкісним явищем. Кількість рейсів, які повідомляють про травми, пов’язані з турбулентністю, дуже мала порівняно із загальним числом комерційних рейсів по всьому світу, що у 2019 році досягло майже 39 мільйонів до початку пандемії COVID.