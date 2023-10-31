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Велика БританіяТуризм

Стало відомо, що найбільше бісить туристів, які повернулися з відпустки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стало відомо, що найбільше бісить туристів, які повернулися з відпустки

Приблизно чверть туристів відчувають щастя, коли повертаються додому і відчиняють двері квартири, але у 70% це щастя швидко минає через повсякденні подразники. Що ж найбільше дратує туристів, які повернулися з відпустки? Британське видання Sun представило одразу два результати опитувань із відповідями на це запитання. Здебільшого вони збігаються. Щоправда, як кажуть, є нюанс.

Так, перше опитування, проведене OnePoll, яке з’ясовувало, чому туристи найбільше сумують, коли повертаються додому з відпустки, «відкрило», що 26% туристів зізнаються, що їм дуже хотілося б, щоб хтось знову готував для них їжу, як це відбувається у відпустці. Приблизно стільки ж сумують за сонячною погодою, а 21% сумує за відчуттям внутрішнього спокою, яке вони придбали під час відпустки.

Друге дослідження також показало, що «особливе розчарування» у туристів, що повернулися з відпустки, викликає необхідність самим готувати собі їжу. Таких виявилося 19%. Туристи запевнили, що це заняття вони найбільше ненавидять — після того, як у відпустці вони змогли спробувати масу кулінарних вишукувань.

Щоправда, як згадувалося, є нюанс: друге дослідження було проведено на замовлення Dr. Oetker Ristorante – підрозділи фірми, що виробляє готову їжу, добре відомої і українцям. Друга деталь нюансу — дана компанія відкрила в аеропорту Ліверпуля магазин зі своєю продукцією. Тож чи не є результатом опитування прихованою рекламою — питання відкрите…

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