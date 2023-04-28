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Попит падає у розпал сезону: європейці тепер починають відпочивати по-іншому

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Почався туристичний бум: вже 70% європейців планують турпоїздку у найближчі 6 місяців

Європейці починають відпочивати по-іншому: у розпал туристичного сезону тепер не росте, а падає, і все для того, щоб уникнути високих цін, на які прибутків бюргерів вже не вистачає. Такі дані, згідно з опитуванням Європейської туристичної комісії, представили 6 тисяч потенційних туристів з Німеччини, Англії, Франції, Нідерландів, Італії, Бельгії, Швейцарії, Іспанії, Польщі та Австрії. Дане опитування показало, що європейці не тільки бронюють тури заздалегідь, щоб уникнути зростання цін, але й віддають перевагу невисокому сезону також з метою економії.

Загалом 72% заявили, що планують поїздку у період із квітня по вересень. Причому минулого року з метою відпочинку збиралися вирушити до поїзда 76% європейців, а цього року їхня кількість трохи знизилася і склала 69%.

Також опитування показує, що високий сезон втрачає свою популярність. Так, кількість туристів, які віддали б перевагу періоду з квітня по травень, збільшилася на 6% порівняно з попереднім роком і досягла 30%, вересень додав 9% популярності. Це інтерпретують як прагнення європейців уникнути натовпу та спеки. Втім, поки що літні місяці все одно в лідерах 40% учасників сказали, що вони віддали б перевагу періоду з червня по липень.

При цьому теоретично європейці хотіли б подорожувати більше ніж один раз — за це проголосували 59%. На практиці дві поїздки на відпочинок і більше здійснять лише 35%. При цьому 23% європейців побоюються інфляції через відпочинок. Ще 7% головним своїм побоюванням назвали авіаколапс.

До речі, європейці планують більше витратити на відпочинок. Так, частка учасників, які заявили, що витратять більше 1500 євро на людину, збільшилася на 7% порівняно з попереднім роком і досягла 37%. Крім того, 19% потенційних туристів упевнені, що наступної поїздки витратять більше, ніж зараз.

Серед найбільш затребуваних напрямків названо Францію та Іспанію, які заробили по 8%. Далі слідує Італія 7% і Греція 6%.

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