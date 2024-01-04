Названо світові пам’ятки, на які найбільше скаржаться туристи

Топові пам’ятки світу, на які найбільше скаржаться туристи, оскільки їм доводиться постояти в черзі, щоби з ними познайомитися, представили експерти видання Hawaiian Islands. Очолює топ рейтинг визначних пам’яток, де доведеться почекати в черзі, Ейфелева вежа.
“Плануючи поїздку у популярний напрямок, не забудьте врахувати час очікування у черзі. Щоб зрозуміти, які пам’ятки займуть у вас найбільше часу, ознайомтеся з цим списком”, – пишуть автори рейтингу.
Для того, щоб його скласти, вони проаналізували список 100 найкращих туристичних визначних пам’яток, щоб визначити, які з них найчастіше викликають скарги на “довгу чергу”. У лідера рейтингу — Ейфелевої вежі — таких відгуків набралося понад 4,8 тисячі, за годину пік чекати доведеться до трьох годин. Знамените лондонське колесо огляду London Eye змусить туристів чекати всього 45 хвилин — воно посідає друге місце.
Втім, укладачі рейтингу закликають не засмучуватися.
“Якщо ви хочете отримати повний туристичний досвід у великому місті, готуйтеся неминуче провести значну частину відпустки у черзі”, – пишуть вони.
І представляють топ-20 лідерів за скаргами від туристів:
- Ейфелева вежа – Париж, Франція;
- Лондонське око – Лондон, Великобританія;
- Колізей – Рим, Італія;
- LEGOLAND Windsor Resort – Віндзор, Великобританія;
- Базиліка Саграда Фамілія – Барселона, Іспанія;
- Емпайр-стейт-білдінг – Нью-Йорк, США;
- Курорт Alton Towers – Елтон, Великобританія;
- Сіам Парк — Адехе, Іспанія;
- Паризький Діснейленд – Марн-ла-Валле, Франція;
- Юніверсал Студіос Сінгапур – Острів Сентоза, Сінгапур;
- Лондонський Тауер – Лондон, Великобританія;
- Пік Вікторія – Гонконг;
- Лувр — Париж, Франція
- Бурдж Халіфа – Дубай, Об’єднані Арабські Емірати;
- Торп-Парк – Чертсі, Великобританія;
- Музей мадам Тюссо у Лондоні – Лондон, Великобританія;
- Курорт Chessington World of Adventures – Чессінгтон, Великобританія;
- Музей Ван Гога – Амстердам, Нідерланди;
- Вершина скелі – Нью-Йорк, США;
- Екскурсія студією Warner Bros. у Лондоні — Лівсден, Великобританія.