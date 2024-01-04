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Названо світові пам’ятки, на які найбільше скаржаться туристи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо світові пам'ятки, на які найбільше скаржаться туристи

Топові пам’ятки світу, на які найбільше скаржаться туристи, оскільки їм доводиться постояти в черзі, щоби з ними познайомитися, представили експерти видання Hawaiian Islands. Очолює топ рейтинг визначних пам’яток, де доведеться почекати в черзі, Ейфелева вежа.

“Плануючи поїздку у популярний напрямок, не забудьте врахувати час очікування у черзі. Щоб зрозуміти, які пам’ятки займуть у вас найбільше часу, ознайомтеся з цим списком”, – пишуть автори рейтингу.

Для того, щоб його скласти, вони проаналізували список 100 найкращих туристичних визначних пам’яток, щоб визначити, які з них найчастіше викликають скарги на “довгу чергу”. У лідера рейтингу — Ейфелевої вежі — таких відгуків набралося понад 4,8 тисячі, за годину пік чекати доведеться до трьох годин. Знамените лондонське колесо огляду London Eye змусить туристів чекати всього 45 хвилин — воно посідає друге місце.

Втім, укладачі рейтингу закликають не засмучуватися.

“Якщо ви хочете отримати повний туристичний досвід у великому місті, готуйтеся неминуче провести значну частину відпустки у черзі”, – пишуть вони.

І представляють топ-20 лідерів за скаргами від туристів:

  • Ейфелева вежа – Париж, Франція;
  • Лондонське око – Лондон, Великобританія;
  • Колізей – Рим, Італія;
  • LEGOLAND Windsor Resort – Віндзор, Великобританія;
  • Базиліка Саграда Фамілія – Барселона, Іспанія;
  • Емпайр-стейт-білдінг – Нью-Йорк, США;
  • Курорт Alton Towers – Елтон, Великобританія;
  • Сіам Парк — Адехе, Іспанія;
  • Паризький Діснейленд – Марн-ла-Валле, Франція;
  • Юніверсал Студіос Сінгапур – Острів Сентоза, Сінгапур;
  • Лондонський Тауер – Лондон, Великобританія;
  • Пік Вікторія – Гонконг;
  • Лувр — Париж, Франція
  • Бурдж Халіфа – Дубай, Об’єднані Арабські Емірати;
  • Торп-Парк – Чертсі, Великобританія;
  • Музей мадам Тюссо у Лондоні – Лондон, Великобританія;
  • Курорт Chessington World of Adventures – Чессінгтон, Великобританія;
  • Музей Ван Гога – Амстердам, Нідерланди;
  • Вершина скелі – Нью-Йорк, США;
  • Екскурсія студією Warner Bros. у Лондоні — Лівсден, Великобританія.

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