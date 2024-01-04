Названо світові пам’ятки, на які найбільше скаржаться туристи

Топові пам’ятки світу, на які найбільше скаржаться туристи, оскільки їм доводиться постояти в черзі, щоби з ними познайомитися, представили експерти видання Hawaiian Islands. Очолює топ рейтинг визначних пам’яток, де доведеться почекати в черзі, Ейфелева вежа.

“Плануючи поїздку у популярний напрямок, не забудьте врахувати час очікування у черзі. Щоб зрозуміти, які пам’ятки займуть у вас найбільше часу, ознайомтеся з цим списком”, – пишуть автори рейтингу.

Для того, щоб його скласти, вони проаналізували список 100 найкращих туристичних визначних пам’яток, щоб визначити, які з них найчастіше викликають скарги на “довгу чергу”. У лідера рейтингу — Ейфелевої вежі — таких відгуків набралося понад 4,8 тисячі, за годину пік чекати доведеться до трьох годин. Знамените лондонське колесо огляду London Eye змусить туристів чекати всього 45 хвилин — воно посідає друге місце.

Втім, укладачі рейтингу закликають не засмучуватися.

“Якщо ви хочете отримати повний туристичний досвід у великому місті, готуйтеся неминуче провести значну частину відпустки у черзі”, – пишуть вони.

І представляють топ-20 лідерів за скаргами від туристів: