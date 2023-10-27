Туристку-поліцейську зґвалтували під Ейфелевою вежею

“Брудний злочин” розслідує французька поліція. Туристку, як з’ясувалося, колишню британську поліцейську, зґвалтували під Ейфелевою вежею, коли вона вирішила справити малу потребу в кущах. Підозрюваного вже затримано. Однак, як повідомляє видання Parisien, це далеко не перший випадок — тому є одна очевидна причина.

Як повідомляє видання, до поліції звернулася сама 23-річна англійська туристка, вона подала до поліцейської дільниці заяву про зґвалтування. Все сталося незадовго до півночі на Марсовому полі. Молода жінка трохи п’яна була з подругою, коли їй дуже захотілося в туалет, і вона пішла в кущі. Там на неї накинувся чоловік і почав ґвалтувати, туристка намагалася відбитися, але їй пригрозили ножем. Зловмисник досяг своїх цілей і втік. При цьому постраждала розповіла владі, що сама була офіцером британської поліції та приїхала до Парижа на два дні зі своєю подругою на канікули.

Підозрюваного затримали буквально за годину і він відповідав опису туристки.

“Цей тип досить неврівноважений”, – прокоментували поліцейські.

Але проблема в тому, що англійка далеко не перша жертва з туристів на Марсовому полі. У липні від нападу постраждала мексиканська туристка, причому нападниками було п’ятеро чоловіків, ще одна туристка врятувалася лише завдяки втручанню місцевого торговця, ще за кілька місяців до того нападу зазнали дві бразилійки та туристка з Канади.

«Невже Марсове поле – територія сексуальних хижаків?» — запитує видання і, посилаючись на експертів з поліції, називає ще одну неочевидну причину. Крім того, що більша частина нападів відбувається вночі, коли по-перше, на Марсовому полі досить похмуро, а більшість туристів вже трохи розслаблені і «піддати», є ще одна «анекдотична причина». «Питання, яке варто поставити – де туалети? Вони є, але їх замало. У результаті нетверезі туристи йдуть мочитися в затишні містечка, зручні для зловмисників. Адже якщо ти п’яна жінка, ти можеш опинитися у вразливому стані за лічені секунди», — запевняють вони.

Тим часом скандал із «перевертнем у погонах» розбирає американська преса та правосуддя. У курортному штаті Флорида туристка перейшла дорогу в недозволеному місці, за що була зґвалтована поліцейським. Поліцейського затримано, але правоохоронці з’ясовують, чи не було на його рахунку інших жертв. Все розвивалося так: Офіцер поліцейського управління Кліруотер-Біч був затриманий після того, як зупинив туристку за перехід у недозволеному місці рано-вранці в неділю, а потім зажадав у неї сексуальних послуг. Поліцейський, Ніколас Палома, 29 років, чергував у Кліруотер-Біч у нічну зміну. Він зупинив 32-річну жінку, коли вона переходила дорогу на кільцевій розв’язці близько 2.30 ночі. Він заявив жінці, що вона перейшла дорогу і її можуть звинуватити у хуліганстві. Потім Палома сказала туристці сісти в його машину, і вона сіла на переднє пасажирське сидіння, заявивши туристці, що відвезе її в готель і «доклав зусиль, щоб позбавити нас можливості відстежувати його машину». Далі приблизно 30 хвилин поліцейський возив жертву різними місцями Кліруотер-Біч, займався з нею сексом, а потім висадив її на вулиці від її готелю. Причому поліція прибула в готель не на виклик туристки, а на звуки скандалу — постраждала посварилася з подругою на предмет, чи варто подавати скаргу на поліцейського.