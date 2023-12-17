Стало відомо, біля яких туристичних локацій у світі збираються найбільші черги

В останні роки багато популярних туристичних напрямків страждають від надмірного туризму, однією з найдратівливіших ознак якого є величезні черги на вхід у головні пам’ятки.

Туристичний портал hawaiianislands.com проаналізував понад 10 мільйонів відгуків, залишених користувачами Tripadvisor під 100 найпопулярніших туристичних локацій по всьому світу, щоб з’ясувати, де туристи найчастіше скаржилися на великі черги.

Очолила рейтинг Ейфелева вежа в Парижі – по відношенню до неї характеристика “довгі черги” згадувалася 4799 разів. Друге місце дісталося колесу огляду Лондонське око у столиці Великобританії (4756 згадок), а третє – Колізею в Римі (4262 згадки). Загалом у топ-10 виявилося вісім туристичних локацій у Європі.

Найбільш переповненою локацією в США було визнано хмарочос Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку (2842 згадки). Загалом у рейтингу опинилося шість локацій у Нью-Йорку, яке таким чином стало містом з найбільшими чергами в США.