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Названо найдорожчі міста світу для зустрічі Нового року

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо найдорожчі міста світу для зустрічі Нового року

Нью-Йорк (США), раніше названий найдорожчим містом світу у 2022 році, визнаний найдорожчим місцем для оренди житла у новорічну ніч.

Як пише Breaking Travel News, під час дослідження CheapHotels.org порівнювалися ціни на найдешевші номери в готелях у 50 великих містах світу за 3 ночі проживання з 30 грудня до 2 січня. Враховувалися лише розташовані в центрі готелі з рейтингом не менше трьох зірок та загалом позитивними відгуками гостей.

У підсумку Нью-Йорк із ціною 312 доларів на добу за найдешевший номер посів перше місце в рейтингу, за ним пішли Майамі (США) з тарифом 297 доларів та Сідней (Австралія) з 295 доларами.

Лондон (Великобританія) став найдорожчим європейським містом із вартістю 275 доларів за ніч, посівши 4-е місце у загальному заліку, а лідером списку азіатських напрямків стало Токіо (Японія), де туристам на Новий рік доведеться витратити 232 долари за ніч (7 місце) у рейтингу).

Як зазначають автори дослідження, порівняно з напередодні Нового року у 2021 році, коли на поїздки за певними напрямками все ще сильно впливали COVID-обмеження, тарифи в Токіо цього року піднялися більш ніж на 300%. Ще одним напрямком, у якому спостерігається значне збільшення цін, є Марракеш (Марокко), де ціни зросли більш ніж утричі, порівняно з минулим роком.

Топ-10 міст світу з найдорожчими цінами на готелі у Новий рік:

1. Нью-Йорк (США) – $312 за ніч.
2. Майамі-Біч (США) – $297 за ніч.
3. Сідней (Австралія) – $295 за ніч.
4. Лондон (Великобританія) – $275 за ніч.
5. Нешвілл (США) – $257 за ніч.
6. Едінбург (Великобританія) – $234 за ніч.
7. Токіо (Японія) – $232 за ніч,
8. Дубай (ОАЕ) – $230 за ніч,
9. Канкун (Мексика) – $217 за ніч.
10. Венеція (Італія) – $214 за ніч.

Як повідомляв DIP, раніше експерти спрогнозували, що у 2023 році різко зростуть ціни на проживання в готелях по низці популярних туристичних напрямків.

У Європі найбільше подорожчають Париж, Стокгольм та Дублін. У США найбільше ціни на проживання в готелях піднімуться у Нью-Йорку, Сіетлі та Сан-Франциско. Також зростання цін чекає на Торонто, Сінгапур, Сідней, Дубай, Тель-Авів, Йоганнесбург, Мехіко, Сан-Паулу і Буенос-Айрес.

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