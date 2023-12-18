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Названі найнапруженіші аеропорти світу, яких треба уникати під час свят: одне з них у Туреччині

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названі найнапруженіші аеропорти світу, яких треба уникати під час свят: одне з них у Туреччині

Названо найнапруженіші аеропорти світу, яких треба уникати під час свят. Видання Schengenvisainfo наводить дослідження VisaGuide.World, в якому представлено новий рейтинг найстресовіших аеропортів світу. П’ять із десяти найбільших аеропортів розташовані в Європі, причому один з них у Туреччині — йдеться про Стамбул.

Рейтинг заснований на опитуванні, проведеному VisaGuide.World, в ході якого взяли участь 1642 часті мандрівники з 53 національностей, яких запитали про фактори, які викликають у них найбільший стрес під час авіаперельоту. За найбільш обраним фактором було оцінено 30 найбільших аеропортів світу. До цих чинників належать кількість пасажирів, скупчення людей, затримки, великі аеропорти, у яких важко орієнтуватися, тощо.

У результаті десятка найстресовіших аеропортів світу виявилася такою:

  1. Лондонський аеропорт Гатвік
  2. Аеропорт Стамбула
  3. Аеропорт Мюнхена Фрайзінг
  4. Міжнародний аеропорт Денвера, США
  5. Аеропорт Хітроу, Лондон
  6. Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса
  7. Міжнародний аеропорт Рим-Ф’юмічіно «Леонардо да Вінчі», Ф’юмічіно
  8. Міжнародний аеропорт Даллас-Форт-Уерт, США
  9. Міжнародний аеропорт Джона Ф. Кеннеді, Нью-Йорк, США
  10. Міжнародний аеропорт О’Хара, Чикаго, США

Укладачі рейтингу радять туристам уникати цих аеропортів, якщо вони хочуть провести відпустку наприкінці року без стресу.

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