Названі найнапруженіші аеропорти світу, яких треба уникати під час свят: одне з них у Туреччині

Названо найнапруженіші аеропорти світу, яких треба уникати під час свят. Видання Schengenvisainfo наводить дослідження VisaGuide.World, в якому представлено новий рейтинг найстресовіших аеропортів світу. П’ять із десяти найбільших аеропортів розташовані в Європі, причому один з них у Туреччині — йдеться про Стамбул.

Рейтинг заснований на опитуванні, проведеному VisaGuide.World, в ході якого взяли участь 1642 часті мандрівники з 53 національностей, яких запитали про фактори, які викликають у них найбільший стрес під час авіаперельоту. За найбільш обраним фактором було оцінено 30 найбільших аеропортів світу. До цих чинників належать кількість пасажирів, скупчення людей, затримки, великі аеропорти, у яких важко орієнтуватися, тощо.

У результаті десятка найстресовіших аеропортів світу виявилася такою:

Лондонський аеропорт Гатвік Аеропорт Стамбула Аеропорт Мюнхена Фрайзінг Міжнародний аеропорт Денвера, США Аеропорт Хітроу, Лондон Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса Міжнародний аеропорт Рим-Ф’юмічіно «Леонардо да Вінчі», Ф’юмічіно Міжнародний аеропорт Даллас-Форт-Уерт, США Міжнародний аеропорт Джона Ф. Кеннеді, Нью-Йорк, США Міжнародний аеропорт О’Хара, Чикаго, США

Укладачі рейтингу радять туристам уникати цих аеропортів, якщо вони хочуть провести відпустку наприкінці року без стресу.