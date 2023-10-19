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Названі найдорожчі пам’ятки у світі: туристи не рекомендують туди ходити через жадібність їхніх власників

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названі найдорожчі пам'ятки у світі: туристи не рекомендують туди ходити через жадібність їхніх власників

Найдорожчі визначні пам’ятки у світі, які «вичавлюють» гроші з туристів, визначило дослідження SavingSpot на основі відгуків туристів на TripAdvisor. Цікаво, що три найдорожчі пам’ятки, згідно з ним, знаходяться у Великій Британії, і туристи не рекомендують туди ходити через жадібність їхніх власників.

Список, заснований на аналізі відгуків TripAdvisor, проведеному SavingsSpot, відстежує згадки слова «дорого» щодо плати за вхід, вартості паркування, а також цін на їжу та напої відвідувачами історичних пам’яток, культурних пам’яток та тематичних парків по всьому світу. Загалом список виглядає так:

  1. Екскурсія студією Warner Bros в Лондоні – «Створення Гаррі Поттера», Великобританія
  2. Леголенд Віндзор Резорт, Великобританія.
  3. London Eye, Великобританія
  4. Бурдж-Халіфа, ОАЕ
  5. The View from the Shard, Великобританія
  6. Юніверсал Студіос Флорида, США
  7. Блакитна Лагуна, Ісландія
  8. Парк «Чарівне королівство», США
  9. Замок Уорік, Великобританія
  10. Емпайр-стейт-білдінг, США

Як додають коментарі у відгуках, «фанатам» Гаррі Поттера, охочим відвідати першу пам’ятку, доведеться добре розщедрюватися на кожному кроці. Ціни на відвідування починаються від 53,50 фунтів стерлінгів для дорослих та 43 фунти для дітей. При цьому багато організованих екскурсій коштують суттєво дорожче — від 125 футів і більше. Сувеніри обійдуться не менше 8 фунтів, знамените вершкове пиво, яке туристи назвали «лимонадом зі збитими вершками у пластиковому стаканчику» – 7 фунтів, а набір фотографій із роздруківкою – від 40 фунтів.

Сімейний день у Леголенді для двох дорослих та двох дітей за ціною 34 фунти стерлінгів на людину коштує 136 фунтів стерлінгів, плюс фотографії, паркування та обід, а ціни на попереднє бронювання квитків на поїздку на знаменитому столичному колесі «London Eye» вже розпочинаються. за ціною 25,50 фунтів стерлінгів за дорослого.

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