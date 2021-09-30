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Кейт Міддлтон показала Меган і Гаррі, хто успадкує трон

Кейт Міддлтон показала Меган і Гаррі, хто успадкує трон
LifeStyleВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Гліб Парфененко

На честь лондонської прем’єри «Немає часу вмирати» герцоги Кембриджські з’явилися на червоній доріжці, і Кейт буквально викликала фурор. Герцогиня вибрала структуровану золоту сукню від Jenny Packham і затьмарила всіх інших.

Але це був не просто вечірній образ. За словами королівського експерта Даніели Ельзер з News.com.au, плаття стало політичною заявою про те, хто повинен успадкувати корону і владу в Британії.

“Ця сукня – це не просто сукня. Це дуже гучна заява на адресу герцогів Сассекських, яких просто відсунули на другий план”, – сказав експерт.

Шанувальники також відзначили, що Кейт Міддлтон виглядає по-королівськи.

«Видатна… Вона на висоті, стиль і витонченість, а також краса… Як і її свекруха, справжня ікона», «Я не можу повірити, яка вона ідеальна», «Справжня королівська родина», «Богиня на вершині гори, горить, як золоте полум’я, вершина краси і кохання»,- написали коментатори.

Очевидно, англійці вже обрали свою королеву.

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