Кейт Міддлтон показала Меган і Гаррі, хто успадкує трон

На честь лондонської прем’єри «Немає часу вмирати» герцоги Кембриджські з’явилися на червоній доріжці, і Кейт буквально викликала фурор. Герцогиня вибрала структуровану золоту сукню від Jenny Packham і затьмарила всіх інших.

Але це був не просто вечірній образ. За словами королівського експерта Даніели Ельзер з News.com.au, плаття стало політичною заявою про те, хто повинен успадкувати корону і владу в Британії.

“Ця сукня – це не просто сукня. Це дуже гучна заява на адресу герцогів Сассекських, яких просто відсунули на другий план”, – сказав експерт.

Wonderful to see @007 back on our big screens! 🎬

No Time To Die is the 25th Bond film and Daniel Craig’s last after 15 years in the role.

It showcases the inspirational work of actors, musicians, directors, cinematographers and all those involved in making the film so special. pic.twitter.com/vZJ4s0NMId

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 28, 2021