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Кейт Миддлтон показала Меган и Гарри, кто унаследует трон

Глеб Парфененко
Кейт Миддлтон показала Меган и Гарри, кто унаследует трон

В честь лондонской премьеры «Нет времени умирать» герцоги Кембриджские появились на красной дорожке, и Кейт буквально вызвала фурор. Герцогиня выбрала структурированное золотое платье от Jenny Packham и затмила всех остальных.

Но это был не просто вечерний образ. По словам королевского эксперта Даниэлы Эльзер с News.com.au, платье стало политическим заявлением о том, кто должен унаследовать корону и власть в Британии.

«Это платье — это не просто платье. Это очень громкое заявление в адрес герцогов Сассекском, которых просто отодвинули на второй план», — сказал эксперт.

Поклонники также отметили, что Кейт Миддлтон выглядит по-королевски.

«Выдающаяся … Она на высоте, стиль и изящество, а также красота … Как и ее свекровь, настоящая икона», «Я не могу поверить, какая она идеальная», «Настоящая королевская семья», «Богиня на вершине горы, горит, как золотое пламя, вершина красоты и любви», — написали комментаторы.

Очевидно, англичане уже выбрали свою королеву.

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