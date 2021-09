Кейт Миддлтон показала Меган и Гарри, кто унаследует трон

В честь лондонской премьеры «Нет времени умирать» герцоги Кембриджские появились на красной дорожке, и Кейт буквально вызвала фурор. Герцогиня выбрала структурированное золотое платье от Jenny Packham и затмила всех остальных.

Но это был не просто вечерний образ. По словам королевского эксперта Даниэлы Эльзер с News.com.au, платье стало политическим заявлением о том, кто должен унаследовать корону и власть в Британии.

«Это платье — это не просто платье. Это очень громкое заявление в адрес герцогов Сассекском, которых просто отодвинули на второй план», — сказал эксперт.

Wonderful to see @007 back on our big screens! 🎬

No Time To Die is the 25th Bond film and Daniel Craig’s last after 15 years in the role.

It showcases the inspirational work of actors, musicians, directors, cinematographers and all those involved in making the film so special. pic.twitter.com/vZJ4s0NMId

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 28, 2021