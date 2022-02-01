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Королева Єлизавета II запустила власний бренд кетчупу

Гліб Парфененко
Королева Єлизавета II запустила власний бренд кетчупу

Королева Великобританії Єлизавета II запустила власний бренд кетчупу, повідомляє People.

Соус “ідеальний для сніданку або в будь-який час дня”, – говорить рекламний слоган. Інгредієнти вирощуються у її особняку в Норфолку, а ціна кетчупу становить близько 6,7 фунтів (260 гривень) за упаковку.

У Великобританії вважається, що королева звикла до бургерів. Однак, за словами її колишнього шеф-кухаря Даррена Макгреді, вона віддає перевагу відкритому бургеру, який їдять ножем і виделкою і подають без кетчупу, який її Величність додає до нього.

Раніше журналісти розкрили секрети довголіття Єлизавети ІІ. Повідомляється, що королева регулярно займається спортом та правильно харчується. Тому намагайтеся не вживати вуглеводи, такі як картопля та макарони. Особливо суворо вона дотримується цього правила у вечірній час.

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