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Британці дали 17 місяців в’язниці за дебош у літаку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Британці дали 17 місяців в'язниці за дебош у літаку

Суд грецького міста Салоніки виявився швидким на винесення вироку. Наступного дня після екстреної посадки літака рейсу Глазго – Анталья через неадекватну поведінку туристці призначили покарання: 17 місяців в’язниці з відстрочкою на 3 роки, повідомило видання Proto Thema.

Інцидент трапився ще 15 жовтня. Через 2 години після вильоту з Шотландії командиру судна повідомили про те, що 61-річна жінка влаштувала в салоні істерику і що їй, ймовірно, була потрібна медична допомога. І той вирішив посадити лайнер.

У свідченнях членів екіпажу зазначено, що туристка спочатку стала в проході, а за кілька секунд упала. Всаджуючи її в крісло, бортпровідники зрозуміли, що жінка була п’яна. Протягом півгодини до вимушеної посадки вона постійно стукала ногами і билася головою переднє сидіння.

Намагаючись заспокоїти, на неї надягли кисневу маску, яка одразу була зірвана. У відповідь на турботу буйна пасажирка почала бити оточуючих і навіть намагалася їх вкусити. Чоловік, що сидів на сусідньому сидінні, ніяк не міг втихомирити супутницю – подану склянку води вона вилила на чоловіка.

В аеропорту співробітники поліції затримали порушницю спокою. Британку звинуватили у перешкоджанні руху транспорту, хуліганстві на борту та непокорі наказам пілота.

Спочатку туристка не хотіла визнавати свою провину. Однак, протверезівши і поставши перед судом, вибачилася за скоєне. За її словами, у неї сталася панічна атака: у салоні літака вона прийняла ліки, а алкоголь вжила ще до вильоту.

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