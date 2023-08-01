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У Римі виявили руїни стародавнього театру Нерона

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Римі виявили руїни стародавнього театру Нерона

Імператорський театр згадувався у давньоримських текстах, але раніше так і не було знайдено.

Під час реконструкції готелю за кілька кроків від Ватикану виявлено руїни відомої будівлі античності — театру імператора Нерона. Театр, згадуваний у давньоримських текстах письменника і філософа Плінія Старшого, стояв дома нинішнього саду Палаццо делла Ровере.

Палаццо займає цілий квартал Риму вздовж вулиці Віа делла Кончіліаціє, що веде до площі Святого Петра. Археологи виявили мармурові колони та штукатурку, прикрашену золотими листами, — це дозволило довести, що театр справді існував неподалік річки Тібр. Серед знахідок є не лише руїни, а й скляні кольорові кубки X століття та різноманітні керамічні вироби.

Предмети старовини передадуть музею, а руїни театру після завершення всіх досліджень будуть засипані. На місці театру планують відкрити готель до ювілею Ватикану у 2025 році, коли до Риму з’їдуться близько 30 млн туристів та паломників.

Нерон – римський імператор з 54 по 68 рік, останній з династії Юлієв-Клавдієв. Для популяризації своєї постаті імператор будував народні гімнасії та театри, у яких грали грецькі трупи. Нерон любив співати, складав п’єси та вірші, насолоджувався участю у змаганнях поетів, а також у спортивних змаганнях на колісницях.

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