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Угорський лоукостер надав 100 тисяч безкоштовних квитків українцям

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Угорський лоукостер надав 100 тисяч безкоштовних квитків українцям

Угорський лоукостер надав 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України, передає Dip.org.ua із посиланням на TravelWeekly.

Авіакомпанія Wizz Air надала 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України на рейси за напрямами континентальної Європи та Великобританії.

Безкоштовні рейси пропонуються в період з 15 вересня по 8 грудня у мережах Wizz Air Hungary (Угорщина) та Wizz Air UK (Великобританія). Авіакомпанія пропонує понад 800 маршрутів пільговими квитками. Ця ініціатива пропонувалася допомогти українським біженцям вилетіти до Великобританії.

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