Повне безлюддя: новий температурний рекорд спустошив готелі та призвів до закриття цілих курортів

Не лише турецькі гірськолижні курорти страждають від відсутності снігу. Різдвяний «сюрприз» у вигляді аномально теплої погоди пройшовся по всій Європі — від Польщі до Іспанії, і багато галасливих гірськолижних курортів вимушено обезлюдніло, навіть на Новий рік.

В Угорщині, наприклад, було зафіксовано найтепліший переддень Різдва в Будапешті, а 1 січня температура піднялася до 18,9°C. У Чехії і далі на південь у садах почали розпускатися фруктові дерева. У Франції ніч на 30 грудня була найтеплішою за весь час спостережень, а першого дня нового року температура на південному заході піднялася майже до 25°C.

У результаті зазвичай галасливі європейські гірськолижні курорти спорожніли через відсутність снігу. Курорти у північних іспанських регіонах Астурія, Леон та Кантабрія з цієї причини стоять закритими від початку різдвяних канікул. Аналогічна ситуація на польському курорті Закопане, де тепла погода змушує скасувати заплановані змагання зі стрибків. На курорті Яхорина в Боснії та Герцеговині, де в новий рік очікувався найзавантаженіший тиждень туристам також довелося розчаруватися – підйомники крісел неживо висіли над трав’янистими схилами.