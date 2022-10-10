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Названо країни Європи, де ціни на оренду житла підскочили до захмарних висот

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо країни Європи, де ціни на оренду житла підскочили до захмарних висот

Орендна плата в Європі, в тому числі короткострокова, для туристів, а також ціни на житло продовжують «неухильно зростати». При цьому деякі країни показують величезне зростання. Такі дані надав європейський постачальник статистичних даних Eurostat. Найвищі дані щодо швидкості зростання цін на орендне житло показали Естонія, Угорщина, Люксембург, Латвія, Литва, Чехія та Австрія.

Загалом у ЄС, згідно з даними Eurostat, у другому кварталі 2022 року орендна плата зросла на 1,7% до минулого року, а ціни на житло на 9,9%. Однак це середні показники, але є рекордсмени. Згадані Естонія, Угорщина, Люксембург, Латвія, Литва, Чехія та Австрія зареєстрували найвищі ціни на житло.

Дані сервісу показують, що ціни на житло у цих країнах зросли більш ніж удвічі у другому кварталі 2022 року. Порівняння йде, щоправда, із 2010 роком. Так, ціни на житло в Естонії з цього часу зросли майже на 200% – точніше на 196%. В Угорщині зростання цін показало 168%, у мініатюрному Люксембурзі – на 135%. Близько 130% зростання показали ціни деяких країн русофобського крила, таких як Латвія, Литва та Чехія. В Австрії зростання цін склало 121%.

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