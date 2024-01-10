Заворушення в Еквадорі поки не докотилися до популярних туристичних місць

Еквадор став ще однією гарячою точкою – другу добу в цій латиноамериканській країні вирують заворушення, які влаштували члени наркокартелів після втечі з в’язниць двох своїх лідерів. Туристам рекомендують утриматися від відвідування Еквадору та поїздок державою.

Вчора в Еквадорі було запроваджено режим надзвичайного стану та комендантську годину – з 23:00 до 05:00. Усі державні та освітні установи переведено до 12 січня на дистанційну форму роботи. На допомогу поліції було залучено армійські підрозділи.

Влада оголосила злочинців “терористичними організаціями” та визначила ситуацію в країні як “внутрішній збройний конфлікт”. Співробітникам силових відомств у рамках президентського указу надано право робити дії відповідно до умов, що склалися.

Жорсткі рішення ухвалені після того, як бунт набув серйозного розмаху. У столиці Кіто та Гуаякілі, найбільшому місті країни, бандити захопили студії телеканалів, а також напали на один із університетів.

Крім того, вони грабували магазини, підпалювали автомобілі, захоплювали поліцейські дільниці, розстрілювали заручників із силовиків. На кадрах відео можна побачити натовпи людей, які тікають із місць, де триває перестрілка. У ЗМІ з’являлася інформація, що у вуличних боях використовуються гранатомети, проте місцеві жителі цього не підтверджують.

Тим часом, як зазначають автори телеграм-каналів, присвячених Еквадору, ситуація в країні неоднозначна. Епіцентром бунту є Гуаякіль із населенням 2,6 млн осіб, заворушення відбуваються також у Кіто. А ось у популярній у туристів Куенке в Еквадорських Андах ситуація стабільніша.