Wizz Air почав евакуювати свої літаки з України в Польшу

Лоукостер Wizz Air 13 вересня евакуював з України свій перший з чотирьох літаків. Переліт зафіксували онлайн-радари Flightradar24 та FlightAware.

Користувачі сервісів спостерігали появу авіалайнера Airbus A320 з реєстрацією HA-LWS на українсько-польському кордоні і послідуючу посадку в польському аеропорту Катовіце. З 23 лютого цей літак перебував в аеропорту Львів, повідомив портал avianews.com.

Пілоти не включали передавач сигналів до того, як перетнули український кордон. Зазвичай так роблять з питань безпеки, щоб пересування повітряного судна не можна було зафіксувати за допомогою відкритих джерел.

З початку нової фази російсько-української війни це вже друга спецоперація з евакуації цивільного літака з України. 2 квітня пілоти перегнали зі Львова до Варшави невеликий регіональний літак ATR-72 української авіакомпанії “Роза Вітрів” (Windrose).

Станом на зараз в Україні залишається ще три літаки Wizz Air. Це авіалайнери Airbus A320 з реєстраціями HA-LPM, HA-LPJ та HA-LWY. До початку війни вони базувались в аеропорту “Київ” (Жуляни).

Евакуація цивільного літака зі Львова сталася на фоні заяв Мінінфраструктури України про готовність львівського летовища приймати літаки.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, для доведення аеропорту до технічної готовності потрібно до двох тижнів. Втім, підкреслив міністр, це можна зробити лише, якщо Україна отримає гарантовану безпеку та гарантії насамперед від міжнародних партнерів. У якості прикладу він навів Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволила розблокувати експорт зерна кораблями через морські порти України.