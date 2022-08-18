Влада африканської країни обурилася, що літні туристки масово їдуть до них, за молодими коханцями

“Не приїжджайте за секс-туризмом!” – таке офіційне звернення до туристів – точніше до туристок, і перш за все з Європи, опублікувала влада західноафриканської країни Гамбії. Справа в тому, що країна стала «магнітом» для літніх європейських туристок, які їдуть до країни за молодими чоловіками. Влада країни вирішила, що «постачання молодих коханців» зовсім не той вид туризму, яким хочеться прославитися.

«Нам потрібні туристи, які насолоджуються нашою країною та цікавляться її культурою, але ми не хочемо туристів, які приїжджають до країни лише для сексу», – заявив голова Управління туризму Гамбії Ебубекір Камара. При цьому, зазначимо, Гамбія, м’яко кажучи, не багата країна Африки, держава навпаки знаходиться в рейтингу найбідніших країн континенту. Тому «непильний» заробіток за рахунок секс-туризму літніх європейок багатьом здається дуже привабливим і процвітає ще з 90-х років минулого століття.

Як розповідають у ЗМІ, європейські туристки «у віці» знайомляться з молодими чоловіками з Гамбії переважно в інтернеті та соцмережах. Потім зацікавлені туристи приїжджають до країни. «Через високе безробіття та низькі зарплати молоді чоловіки в Гамбії вважають за краще займатися сексом з літніми європейками для більш комфортного життя», – пояснюють чиновники.

У середньому такий молодий коханець заробляє протягом кількох днів близько 200 фунтів стерлінгів (близько 240 євро чи близько 10000 гривень). У Гамбії це приблизно відповідає зарплаті за місяць, тож охочі знаходяться. І не факт, що зусилля чиновників від туризму тут зможуть щось змінити.