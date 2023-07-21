Вчені назвали головний міф про напад акул

Кліше з популярних фільмів жахів про “страшного плавця” акули над водою перед нападом є міфом. Про це розповів вчений-океанолог.

Він пояснив, що морський хижак завжди атакує непомітно, підбираючись до жертви знизу чи збоку. При цьому акула дійсно може спливти на поверхню, але лише для того, щоб озирнутися.

Експерт-океанолог також додав, що шансів загинути через укус комара значно більше, ніж від нападу акули. Він наголосив, що, за оцінками вчених-дослідників, щороку від акул гине до десяти осіб на рік.

“Від гіпопотама, наприклад, від 500 осіб до трьох тисяч щороку. Навіть безневинні олені – від них гине більше сотні людей на рік через зіткнення з автомобілями. Найнебезпечніша тварина, напевно, – це комар, який переносить захворювання. Там взагалі до мільйона людських жертв на рік”, – пояснив учений.

Акули живуть у тропічній зоні океану, нагадав він. У Червоному морі також багато акул, і напади там трапляються, але це рідкісне явище, уточнює джерело.

Нагадаємо, 8 червня на пляжі в єгипетській Хургаді акула загризла людину. Трагедія сталася на очах очевидців, все потрапило на відео. Жертвою нападу став 23-річний росіянин Володимир Попов. Повідомлялося, що причиною появи акули в курортному районі могла стати туристична яхта, що затонула неподалік, на борту якої могла бути їжа, яка і привабила хижака.