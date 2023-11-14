В Україні зросли податкові надходження від туристичної галузі

Українська туристична галузь за перші дев’ять місяців 2023 року сплатила податків на рівні понад 1,45 мільярда гривень. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Як розповіли у Державному агентстві розвитку туризму (ГАРТ), у порівнянні з січнем-вереснем 2021 року сума податкових надходжень від тургалузі зменшилась на 18%.

Також за 9 місяців поточного року в Україні кількість платників податків у сфері туризму зменшилася на 11% проти показників аналогічного періоду минулого року. Зокрема, юридичних осіб поменшало на 24%, а фізичних – на 7%.

У порівнянні з “довоєнним” 2021 роком, загальне зниження числа підприємців становить 36%. Так, юросіб поменшало на 51%, а фізосіб – на 30%.

У ГАРТ також зазначили, що найбільше надходжень до держбюджету (63%) за 9 місяців надійшло від готелів – майже 916,65 млн. грн. При цьому, у 2022 році цей показник становив 765,8 млн. грн., а за той же період у 2021 році – трохи більше 1,031 млрд. грн.