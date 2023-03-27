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ТаїландТуризм

В Таїланді турист дивом вижив, стрибнувши з тарзанки яка обірвалась

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист зазнав дикого шоку, стрибнувши з тарзанки яка обірвалась

«Майже смертельний досвід банджі-джампінгу», що рекламується парком розваг у Паттайї, обернувся для туриста диким шоком: мотузок обірвався, коли турист стрибнув. На щастя, НП сталася в нижній точці стрибка, над озером, турист зумів вижити і виплисти і навіть не отримав серйозних травм і зміг згодом розповісти свою історію CNN. Але досвід і справді виявився незабутнім.

Стрибок туриста в сафарі-парку Changthai Thappraya Safari and Adventure Park – і той момент, коли мотузка під ним обривається, стали вірусним відео в соцмережах. У результаті автори матеріалу і знайшли героя. Він назвався Майком і попросив не давати про нього іншої інформації, щоб «уникнути онлайн-переслідування». А далі розповів таку історію.

Сафарі-парк турист відвідав із друзями ще у січні цього року. У ньому туристам пропонують різні розваги — від зіплайну і власне банджі-джампінгу, до менш екстремальних занять, на зразок стрільби з лука.

«Спочатку я пішов у парк, щоб випробувати стрільбище, і не планував стрибати з тарзанки. Але друзі вмовили мене. Там було дуже високо, тож я заплющив очі. Я думав, відкрию їх, коли знову піднімусь», – розповів турист. Слід сказати, платформа цієї «тарзанки», як запевняє видання, знаходиться на висоті 10-поверхового будинка. І мотузка для банджі обірвалася, коли турист перебував у нижній частині свого польоту. На щастя, стрибок був здійснений над водоймою.

«Я зрозумів, що мотузок обірвався, коли мене щось ударило і я опинився у воді. Я приземлився на лівий бік, тому травми там були серйознішими», — розповів Майк. Однак він зумів випливти на поверхню і втриматися на воді, хоча «відчуття були ніби хтось щойно побив мене», а крім того, його ноги залишалися пов’язані частиною розірваного троса. «Боюсь, якби я не вмів плавати, мої проблеми були б серйознішими», – додає турист, визнаючи далі, що співробітники парку відразу поспішили йому на допомогу.

Нітіт Інтім, засновник парку, підтвердив, що НП справді сталося, і сказав, що вперше бачив урвище тарзанки. «Наші співробітники негайно витягли туриста з води і запитали, чи він гаразд. Він сказав, що відчуває, що «весь у синцях». Тому ми відвезли його до лікарні», – розповів голова парку. Турист у свою чергу підтвердив, що парк відшкодував вартість його стрибка та сплатив рентген та УЗД у Таїланді. Щоправда, перед стрибком Майк підписав відмову від відповідальності. “Наші співробітники пояснили, що у разі будь-якого нещасного випадку або нещасного випадку наша компанія компенсує медичні рахунки. Але клієнт не може вимагати відшкодування інших витрат”, – заявив глава парку. Однак він додав, що парк готовий сплатити туристові всі «прямі медичні витрати», якщо будуть надані квитанції.

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