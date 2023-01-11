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ЕкономікаТуризм

У зв’язку з інфляцією в Європі, туристы начали существенно экономить и расставлять приоритеты

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У зв'язку з інфляцією в Європі, туристы начали существенно экономить и расставлять приоритеты

Європейські туристи, як і раніше, готові подорожувати і відпочивати на курортах, однак у зв’язку з інфляцією, що росте в Європі, відпочинок вони планують дуже економний. Усі необов’язкові витрати «підуть під ніж» – така основна тенденція цього року. Таку оцінку ситуації публікують європейські ЗМІ, посилаючись на звіт Європейської туристичної комісії (ETC). Йдеться про звіт «Вивчення ставлення споживачів до подорожей та перспективи покращення туризму», в якому аналізувалися враження туристів від літнього сезону 2022 року та їх середньострокові та довгострокові очікування. В опитуваннях взяли участь туристи з таких країн як Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Великобританія, а також Австралія та США.

Згідно з ним, 3 з 4 опитаних потенційних туристів кажуть, що зростаюча інфляція в Європі вплине на їхню майбутню відпустку. У їхніх планах ретельно розраховувати наступне бронювання поїздки, скорочувати час у дорозі та «ретельніше розставляти пріоритети у своєму бюджеті на поїздку». Крім того, очікується, що мандрівники менше витрачатимуть у пунктах призначення.

При цьому переважна більшість міжнародних мандрівників позитивно ставиться до Європи як до туристичного спрямування, трохи постраждала лише східна Європа. 91% респондентів заявили, що позитивно ставляться до Європи як до туристичного спрямування, але 7% при цьому побоюються країн східної Європи..

При цьому наголошується, що турагентства та туроператори в очах туристів виявилися «на висоті» – незважаючи на всі особливості 2022 року, вони змогли забезпечити задоволеність туристів. Не менше 94% опитаних споживачів заявили, що задоволені літніми канікулами 2022 року.

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