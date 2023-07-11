У Таїланді стався спалах небезпечної хвороби: їй заражаються туристи однієї категорії

У Таїланді в червні зафіксовано спалах небезпечного захворювання, яким заражаються туристи певної групи – чоловіки, які вступали в інтимний зв’язок з іншими чоловіками та ті, хто має позитивний статус ВІЛ. Йдеться про мавпячу віспу, яка останні два роки тримала в страху мандрівників, які планували відпустку в країнах Заходу.

За останніми даними, представленими виданням Bangkok Post, випадки зараження мавпячою віспою в Таїланді значно зросли в червні 2023 року. Влада повідомила про 48 нових випадків, що на 129% більше, ніж у травні 2023 року, тоді медикам офіційно було офіційно відомо про 21 випадок.

Із загальної кількості хворих 41 епізод зафіксовано у місцевих жителів, а 7 – у іноземних туристів, причому більшість інцидентів сталася в Бангкоку. Повідомлень про смертельні наслідки не надходило. Усі 48 інфікованих віспою — чоловіки, які вступали в інтимні стосунки з представниками своєї статі, причому у 22 з них також було діагностовано ВІЛ.

Це спонукало тайську владу звернутися до туристів і населення, які практикують “нетрадиційні відносини”, а також іншим відпочиваючим про необхідність вживати запобіжних заходів. Згідно з останніми даними, за минулий рік у королівстві було зареєстровано 92 випадки зараження віспою.

Нагадаємо, минулого року у багатьох містах та курортах Заходу пройшла епідемія віспи мавп. Спалахи вірусу були зареєстровані у 16 країнах, включаючи США, Канаду та Австралію. Проте органи охорони здоров’я неодноразово запевняли відпочиваючих у тому, що це захворювання не пов’язане виключно з гомосексуальними та бісексуальними чоловіками, оскільки було зафіксовано окремі випадки зараження жінок. Передбачається, що глобальна епідемія у 2022–2023 роках була викликана штамом, відомим як скарб IIb.

Довідка: Віспа мавп – це вірусне захворювання, що викликається вірусом віспи мавп, який належить до сімейства Orthopoxvirus. Характерні симптоми – висипання на шкірі або ураження слизових оболонок, які можуть зберігатися протягом 2-4 тижнів, супроводжуючись лихоманкою, головним болем, м’язовими болями, болем у спині, слабкістю і збільшенням лімфатичних вузлів. Відомо, що вірус можна пустити в організм через фізичний контакт із інфікованою людиною, зараженими предметами або інфікованими тваринами.