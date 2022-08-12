В США пасажирку не впустили до літака через висип на обличчі

Жінку, яка летіла рейсом Spirit Airlines, мало не вигнали з літака через побоювання, що вона хвора на мавпячу віспу. Однак з’ясувалося, що висипання, яке стюардеса помилково визначило як нову віспу, насправді була хронічною екземою. Пасажирка лікувала її мазями та кремами місцевої дії.

Мандрівницю зі шкірними проблемами на обличчі в результаті спочатку вивели з літака, а потім попросили пред’явити медичну довідку, яка підтверджує, що її висипання — екзема, і вона не заразна. Їй дозволили повернутися на борт лише після того, як вона дістала тюбик виписаного від екземи крему.

Однак навіть після цього одна зі стюардес, побачивши нашу героїню, швидко розгорнулася і пішла в протилежному напрямку, уникаючи дивитись на неї, «ніби я Медуза Горгона, а через зоровий контакт могла поширитися хвороба».

«Дезінформація веде до дискримінації та ворожості», — прокоментувала подію невинна. «Усі, у кого є незаразне захворювання шкіри на видних місцях, можуть очікувати будь-чого і будь-де».

Минулого місяця керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус назвав спалах «надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння», проте чиновники на місцях запевнили громадськість у тому, що ризик передачі інфекції через повітря неймовірно низький.

Протягом багатьох років випадки мавпячої віспи у людей спостерігалися здебільшого у Центральній та Західній Африці, але за останні місяці у 75 країнах та територіях було виявлено понад 16 000 випадків захворювання. Досі повідомлялося лише про кілька смертельних випадків.

Під час цього спалаху більшість випадків захворювання було виявлено у чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, але мавпяча віспа не є інфекцією, що передається статевим шляхом, і ризику може наражатися будь-яка людина.

За твердженням медиків, мавпяча віспа зазвичай поширюється при тісному, особистому, часто шкірному контакті, включаючи інтимні контакти, а також обійми та тривалі дотики віч-на-віч.

Мавпяча віспа також може поширюватися при будь-якому іншому безпосередньому контакті шкіри зі струпами або ураженнями шкіри, а також при дотику до тканин або предметів, які використовувалися людиною, хворою на мавпячу віспу.

З цієї причини деякі експерти пропонують мандрівникам, які стурбовані можливістю підхопити мавпячу віспу, носити штани та сорочки з довгими рукавами у громадських місцях, зокрема в салоні літака.