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На острові Балі посилює заходи перевірки туристів в аеропорту після спалаху віспи мавп в Індонезії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На острові Балі посилює заходи перевірки туристів в аеропорту після спалаху віспи мавп в Індонезії

Балі посилює санітарний контроль за пасажирами, які прибувають до провінції. Мандрівників та членів екіпажів перевірятимуть на наявність симптомів віспи мавп, випадки захворювання якої вже зафіксовано в інших частинах країни, повідомляють місцеві ЗМІ.

Генеральний директор повітряної гавані Хенді Хейудхітіаван розповів журналістам, що з метою запобігання поширенню вірусу туристи проходитимуть термометрію після прильоту.

При виявленні високої температури тіла або ознак інфікування гостя спочатку огляне лікар, а у разі виявлення збільшених лімфовузлів чи висипу – відправить до госпіталю для подальшого обстеження.

Лихоманка є одним із ранніх симптомів віспи мавп і вірусу Ніпах, щодо якого співробітники повітряної гавані також перебувають у стані підвищеної готовності.

Керівництво аеропорту Денпасар наголошує, що моніторинг громадян, що прилітають, не вплине на час перебування в аеропорту. Пасажирам знадобиться лише пройти повз спеціальну тепловізійну камеру.

Більше того, найближчими тижнями терміни проходження кордону навіть прискоряться. У терміналі буде встановлено 90 нових стійок автоматичної перевірки паспортів. При цьому модернізаційні роботи не завадять звичному процесу імміграційного контролю в аеропорту.

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