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У Таїланді очікуються широкомасштабні руйнування: туристів попередили про небезпеку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Таїланді очікуються широкомасштабні руйнування: туристів попередили про небезпеку

Попередження про небезпеку для місцевих мешканців та туристів опублікував Метеорологічний департамент Таїланду (TMD). Він повідомив, що зливи прогнозуються в 41 провінції, включаючи Бангкок і курорти, і є ризик, що близько 60% цих регіонів постраждають від паводків та підтоплень – у цьому випадку на них чекають широкомасштабні руйнування.

Причиною цього залишки шторму, що охопив практично всі регіони Таїланду, у поєднанні з південно-західним мусоном, що переважає Андаманське море. Через них у Таїланді продовжують спостерігатися грози із сильними дощами.

За прогнозами, в Андаманському морі хвилі досягнуть висоти від 1 до 2 метрів. У грозових районах висота хвиль може перевищувати 2 метри. У Сіамській затоці будуть хвилі заввишки близько 1 метра, а в районах із грозами — хвилі заввишки понад 2 метри. Туристів закликають не намагатися купатися у штормовому морі, а власників човнів залишитися на березі.

У тому числі під ударом і курорти – у таких провінціях як Пхукет та Крабі грози обіцяють на 70% території. Вітер буде південно-західний зі швидкістю від 15 до 35 км/год. На морі будуть хвилі заввишки від 1 до 2 метрів, а в грозових районах – понад 2 метри. У Паттайї майже аналогічно – на 60% території очікуються грози, хіба що вітер трохи слабший – до 20 км/год.

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