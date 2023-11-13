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АвстраліяТуризм

Туристка отримала серйозні травми внаслідок нападу акули в Австралії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка отримала серйозні травми внаслідок нападу акули в Австралії
pixabay.com

32-річна жінка отримала серйозні травми після нападу акули на пляжі неподалік Аделаїди, передає Тhe Guardian.

Туристці вдалося вижити після зустрічі з морським хижаком – її травми виявилися безпечними для життя, врятувала її та своєчасна допомога медиків. За їхніми словами, основний удар припав на голову жертви.

Після інциденту поліцейські евакуювали всіх людей з пляжу, а співробітники екстрених служб та волонтерів розпочали пошук акули, проте знайти її не вдалося.

Повідомляється, що це вже другий напад акули на людину за два тижні у цій місцевості. Раніше велика біла акула напала на 55-річного серфера. Чоловік загинув.

“Це був другий смертельний інцидент на півострові Ейр цього року. До цього жертвою акули став 43-річний учитель”, – заявили в поліції.

Раніше акула-людожер напала на чоловіків на місці зйомок фільму “Щелепи”.

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