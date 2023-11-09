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СШАТуризм

Величезна акула напала на чоловіків на місці зйомок фільму “Щелепи”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Акула-людожер напала на чоловіків на місці зйомок фільму

Двоє чоловіків пережили напад триметрової білої акули у США, передає Surfer Magazine.

Чоловіки займалися сапсерфінгом на пляжі в місті Істхем, штат Массачусетс, неподалік місця зйомок фільму Стівена Спілберга “Щелепи”, коли на них напала акула-людожер.

За словами Рея Траутса, він побачив її, коли стояв на дошці. У цей час хижак підпливав до його двоюрідного брата Піта Емонда. Він ударив веслом по воді, і акула повернулася до нього.

“Я почав кричати Піту, щоб він вибирався на берег, тоді як акула кружляла позаду мене, дуже агресивна і збуджена”, – каже чоловік.

Пізніше Траутсу вдалося вибратися на сушу за братом. Обидва серфери не отримали травм, але зазнали величезного стресу.

“Я бачив багато білих акул під час серфінгу, але цей випадок посідає перше місце серед усіх”, – зазначає Траутс.

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