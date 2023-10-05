В Австралії на туристку напала величезна акула

На одну із учасниць ранкового групового запливу напала акула. Інцидент стався біля пляжу в Бічпорті в Австралії, передає ABC News.

За інформацією видання, акула напала на жінку двічі: спочатку прокусила їй ногу, а потім атакувала повторно. На місці укусу у постраждалої залишилася глибока рвана рана.

Вибратися з води їй допомогли інші плавці, які разом із працівниками, що знаходилися поруч, терміново надали їй першу допомогу до прибуття медиків.

Постраждалу госпіталізували з ранами на стегні та порізом на руці. Наразі вона перебуває у лікарні, її стан оцінюється як стабільний.