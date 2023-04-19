Туристам у Таїланді навели тарифи таксі, щоб їх не обманювали водії

Іноземні туристи для тайських таксистів – спосіб наживи, особливо у святкові дні. Щоб місцеві візники більше не дурили мандрівників, для останніх туристичні ЗМІ Таїланду опублікували справжні тарифи таксі. Збережіть, щоб не втратити.

Так, деталі інциденту від 15 квітня, що стався з двома мандрівницями в Бангкоку під час тайського Нового року, потрапили до соцмережі. Місцевий водій за коротку 7-кілометрову поїздку вимагав з гостей країни 700 бат (750 грн. за поточним курсом), що в кілька разів дорожче за стандартний тариф. Ціну він пояснив корками на дорогах.

«Сонгкран (тайський Новий рік) – золотий час для водіїв таксі. Мандрівниці взяли таксі від готелю SO/Bangkok до Asiatique the Riverfront. Це менше ніж 10 км, але водій запросив 700 бат за проїзд. Це в 10 разів дорожче за стандартний тариф», – зазначив автор поста і зауважив, що подібний спосіб збагачення, обраний місцевими водіями, порівняний з пограбуванням і шкодить репутації курортів. Туристки були шоковані ціною та переконували водія включити лічильник, але той відмовився. У результаті дівчата все одно сіли до нього та поїхали.

Отже, щоб туристам не потрапляти на хитрощі зареєстрованих таксистів, пропонуємо ознайомитися із закріпленими тарифами на перевезення в Таїланді. Базовий тариф на таксі об’ємом двигуна 1.6-1.8 тис. куб. див становить 35 бат (40 грн.), а таксі об’ємом двигуна 2 тис. куб. см – 40 бат (45 грн.).

Вартість проїзду збільшується в залежності від відстані:

Поїздка 2-10 км – 6.5 бат (7 грн.) / Км Поїздка 11-20 км – 7 бат (7.50 грн.) / Км Поїздка 21-40 км – 8 бат (8.5 грн.) / Км Поїздка 41-60 км – 8.5 бат (9 грн.) / Км Поїздка 61-80 км – 9 бат (9.5 грн.) / Км Поїздка на відстань від 81 км і далі – 10.5 бат (11.5 грн.) / Км

У пробках або у випадку, якщо автомобілі таксі проїжджають менше ніж 6 км за годину, вартість становитиме 3 бати (3.5) за одну хвилину. Так, згідно з встановленими тарифами, за свою поїздку туристки мали заплатити не 750 грн., а 185 грн., навіть при скрутному русі.

Багато тайських користувачів мережі поскаржилися в коментарях і закликали відповідний департамент вжити суворих заходів проти подібних таксистів. Деякі з них згадали, що водії раніше не лише грабували пасажирів, а й відмовлялися надавати послуги та вирізнялися поганими манерами.

Інше вірусне відео, яке нещодавно з’явилося в TikTok, показало, як тайка теж переплатила за проїзд у мотоциклетному таксі під час фестивалю Сонгкран. Жінка розповіла, що водій узяв із неї 500 бат за поїздку від розважального закладу на Рама 9 Роуд, Роял Сіті Авеню (RCA) до Каосан Роуд там же, у тайській столиці, замість 170 бат (180 грн.).