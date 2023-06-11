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ТуреччинаТуризм

Новий скандал у Туреччині: туристів закликали не користуватися у Стамбулі жовтими таксі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Новий скандал у Туреччині: туристів закликали не користуватися у Стамбулі жовтими таксі

«Ви зганьбили нас перед усім світом!» – так прокоментували новий скандал у Туреччині жителі Стамбула, звертаючись до таксистів. Справа в тому, що туристів закликали не користуватись у Стамбулі жовтими таксі. Таку заяву цитує турецька преса, яка наводить офіційні інструкції УЄФА.

Згідно з опублікованим попередженням, туристів-вболівальників, які прибували до Стамбула на фінал Ліги чемпіонів, між «Манчестер Сіті» та «Інтером» офіційно попередили: «Замість жовтого таксі користуйтеся громадським транспортом». Заяву дуже нервово сприйняли у Стамбулі.

«Ці люди не лише обманюють нас та туристів, вони ганьблять нас перед усім світом! У цих умовах до Стамбула не приїде ні Олімпіада, ні чемпіонат світу. Це не тільки шкодить транспорту та Стамбулу, а й завдає серйозної шкоди туризму», – ЗМІ цитують, наприклад, таку заяву, яку Огуз Альпер Октем, засновник компанії Martı, озвучив у соцмережі. Щоправда, є маленький нюанс — його компанія також надає транспортні послуги, такі як електричні скутери та мотоцикли в оренду.

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