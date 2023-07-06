Туристка шокована після того, як Uber списав з її картки 30000$ за поїздку з готелю в аеропорт

На шокуючу махінацію нарвалася туристка в Коста-Ріці. “Я була абсолютно шокована”, – заявила Newsweek Домінік Адамс, яка відпочивала в країні, коли з’ясувала, що Uber списав з її картки 30 000 доларів за поїздку з готелю до аеропорту.

Туристка зі Штатів вирушила до Коста-Рики та їхала на зустріч із чоловіком, щоб відсвяткувати п’ятирічну річницю їхнього весілля у Гватемалі. Але радісна подія виявилася затьмареною — перевіривши свої недавні транзакції, американка зрозуміла, що з неї помилково списали гроші в доларах США, а не в місцевій валюті, тому що плата в 30 тис. місцевих колонів відповідає приблизно $55.

«Я була вражена. Моє серце завмерло. Але ще гірше було те, що спочатку і Uber, і її банк, Altura Credit Union, нібито мало чим могли допомогти. Я безперечно хвилювалася, що не поверну свої гроші», – поскаржилася туристка. Більше того, за її словами, у банку її «звинуватили» в тому, що вона помістила повідомлення про поїздку у свій аккаунт, нібито це дозволило списанню коштів обійти систему безпеки, тоді як зазвичай подібне списання розцінювалося б як шахрайство. Також банк сказав їй, що їй потрібно зв’язатися з Uber, щоб скасувати платіж, але вона сказала, що це виявилося дуже складно. “Обслуговування клієнтів майже не було, я отримувала тільки попередньо згенеровані повідомлення”, – заявила туристка.

У результаті туристів залишилося дуже мало грошей на пам’ятну поїздку. «Ми не могли отримати доступ до наших грошей протягом 4 днів. Ми ледве наскребли витягли трохи готівки, щоб прогодуватися і на транспорт, але наш відпочинок по суті був відкладений», – додала туристка.

Допоміг їм, судячи з усього, скандал у соцмережах, який підняли туристи. Через чотири дні, замість обіцяних семи, банк розібрався і повернув гроші. Проте жодних вибачень та пояснень від Uber туристи не почули. Банк, за її словами, вибачення приніс, проте «як і раніше не може вказати вагому причину, через яку списання коштів обійшло всі заходи безпеки».