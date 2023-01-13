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Турист у Туреччині забув телефон у таксі і був обурений, коли водій зажадав 100 доларів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист у Туреччині забув телефон у таксі і був обурений, коли водій зажадав 100 доларів

Таксист у Стамбулі вирішив трохи заробити і зажадав у іноземного туриста $100 за забутий у таксі телефон. Мандрівник обурився запитом турка та залишився без гаджета.

За інформацією Turizmguncel, таксист забрав туристів з аеропорту та довіз до готелю до Бейоглу (район у європейській частині Стамбула). Через деякий час він помітив, що один із пасажирів один забув свій телефон у машині. За даними видання, вартість смартфона становила близько 500$.

У водія миттєво дозрів план. Він зателефонував до готелю, біля дверей якого висадив іноземців та повідомив про знахідку. Адміністрація обіцяла з’ясувати, хто саме з їхніх постояльців залишився без зв’язку, і передзвонити. Однак коли співробітник готелю зв’язався з таксистом, останній заявив, що готовий віддати туристу телефон за $100.

Мандрівник погодився залишити винагороду, але водій із невідомої причини перестав виходити на зв’язок. Готель зв’язався зі Стамбульською палатою таксистів і до Центру рішень IMM щодо ситуації, але не отримав жодних результатів. Уточнювалося, що про проблему також повідомили співробітників поліції, але додзвонитися до таксиста не вдалося.

«Я приїхав до Стамбула 9 січня, сів у таксі. На жаль, я забув свій мобільний телефон у машині. Водій попросив $100, щоби повернути мій телефон. Від інших пропозицій він відмовився. Минуло 2 дні, і ми ще не можемо зв’язатися з ним. У мене досі телефону немає», — поскаржився турист.

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