Ще одна Європейська країна вирішила обкласти туристів податком

Ще одна і без того дорога для відвідування країна вирішила обкласти туристів податком. Все пояснили боротьбою за клімат. Йдеться про Ісландію.

Влада цієї країни заявила, що планує стягувати податок з туристів, які прибувають до Ісландії – про це, як розповіла місцева преса.

Як запевняють експерти, за останнє десятиліття туризм в Ісландії зріс у геометричній прогресії, і це впливає не тільки на клімат. Лише 2022 року її відвідали понад 8,5 мільйона осіб. Також, за даними Статистичного управління Ісландії, тільки в червні 2023 року в Ісландії було зареєстровано загалом 1 176 600 ночівель, що на 17% більше, ніж у червні 2022 року.

Водночас прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір повідомила, що тариф не буде високим і стягуватиметься як міський податок для тих, хто залишається в Ісландії.

Також вона підтвердила, що Ісландія продовжить дотримуватися концепції “повільного” туризму, і “стимулюватиме меншу кількість людей здійснювати тривалі поїздки”. Також у країні мають намір “охолодити тенденції масового туризму”.