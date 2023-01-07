Пілот розкрив секрет, що вони роблять під час турбулентності

Турбулентність — одна з найстрашніших частин авіаперельотів: під час трясіння туристи часто почуваються безпорадними. Однак тепер переліт у літаку може здатися ще страшнішим, адже, як з’ясувалося, під час турбулентності пілоти не керують лайнером. Шокуючими подробицями про польоти поділилася льотчиця Есер Аксан Ердоган, повідомляє Dip.org.ua.

За словами 32-річної, яка літає переважно на літаках «Боїнг-737» турецького лоукостера Pegasus, пілоту, який відповідає за керування лайнером, потрібно думати не тільки про те, коли повітряне судно перестане трястись, а й про прямування маршруту.

«При сильній турбулентності ми не керуємо літаком. Це не означає, що він перевернеться вгору дном або щось таке, просто в цей момент судно знаходиться не під нашим контролем, але воно все ще летить. Очевидно, що це є тимчасово. Потім ми знову контролюємо ситуацію, і нам потрібно набрати або втратити висоту або, в якому стані не знаходився б літак, ми повинні це виправити. Але насправді це не так вже й важливо, ми не падаємо на кілька кілометрів вниз або щось таке — такого просто не буває. Так здається. Але цього не відбувається», – заспокоїла вона.

Пілоти, якщо зможуть, намагатимуться уникнути турбулентності, але насправді це не завжди можливо. Найстрашніший тип турбулентності відомий як “турбулентність у ясному небі”, яку неможливо передбачити. Саме з цієї причини пасажирам рекомендується завжди пристібатись ременями безпеки.

До речі, у травні стався страшний інцидент: 15 пасажирів рейсу SpiceJet, що прямував з Мумбаї до Західної Бенгалії, постраждали внаслідок найсильнішої турбулентності та відмови використовувати ремені безпеки.

«Турбулентність у чистому небі – найскладніша. Ми не можемо її бачити та передбачити напевно. Ми не знаємо, в який момент вона почнеться, тому облетіти її неможливо. Саме тому ми завжди говоримо пасажирам, що вони повинні бути пристебнуті ременями безпеки, навіть якщо знак «Пристебнути ремені» вимкнений, вам все одно потрібно накинути на себе ремені безпеки. Зустрічаються ще інші види турбулентності, наприклад, механічна та турбулентність під час грози. Якщо літак рухається під час сильної грози, очевидно, що погода буде бурхливою і завдає серйозних ударів по лайнеру. У гірських напрямках або під час польоту над горами відбувається механічна турбулентність — ми це можемо передбачити», — додала пілот.

Не секрет, що основна загроза для пасажирів під час турбулентності виходить не зовні, а зсередини салону, коли люди та предмети буквально літають салоном. Хоча пошкодження літака після турбулентності трапляються дуже рідко, пілоти все одно повинні записувати їх, щоб на землі фахівці могли перевірити літак щодо отриманих пошкоджень або несправностей.

«Речі розкидаються, люди падають тощо. Це найбільша проблема для туристів під час турбулентності. Це причина, через яку вони зазнають травм, водночас пошкодження літака трапляється нечасто, особливо із зовнішнього боку», — додала вона.

Нагадаємо, нещодавно у Південній Америці з літаком Airbus, який потрапив у зону турбулентності під час грози з градом, стався винятковий випадок: у літака відвалився ніс. Проте пілотам удалося посадити повітряне судно, серед пасажирів ніхто не постраждав.