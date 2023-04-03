Експерти розповіли чому турбулентність при авіаперельотах збільшується

Турбулентність під час польотів на літаках посилилася останнім часом, а найближчими роками стане ще частішим явищем.

Природна причина турбулентності – зміна швидкості та напрямки вітру в атмосфері на певних ділянках. Коли літак потрапляє в повітряні потоки, його може досить сильно трясти. В останні роки з’являється все більше повідомлень про подібні інциденти на комерційних рейсах. Після одного з них бортпровідники навіть вимагали заборони на перевезення немовлят на руках.

Вчені з Університету Редінга у Великій Британії опублікували дослідження, що підтверджує, що вертикальне вітрове зрушення в реактивних потоках сильно збільшилося з моменту перших спостережень у 1979 році. Це пов’язують із глобальною зміною клімату.

“Ми зібрали велику кількість наукових доказів того, що турбулентність посилюється через зміну клімату. Невидима форма турбулентності, звана турбулентністю у відкритому повітрі, виникає через зсув вітру. Ми очікуємо подальшого посилення зсуву вітру в найближчі десятиліття, можливо, з подвоєнням або потроєнням числа випадків сильної турбулентності”, – заявив дослідник Пол Вільямс, професор атмосферних наук у департаменті метеорології Університету Редінга.

В останні місяці сталося кілька інцидентів із сильною турбулентністю. На початку березня 7 людей було госпіталізовано після того, як рейс Lufthansa з Остіна, штат Техас, у Франкфурт, Німеччина, зіткнувся з потужними повітряними потоками. На борту було 184 особи, включаючи членів екіпажу. Літак був змушений змінити маршрут, але зрештою благополучно приземлився.

У грудні 2022 року рейс Hawaiian Airlines, що прямував з Фінікса, штат Арізона, до Гонолулу, Гаваї, потрапив у сильну турбулентність, внаслідок чого постраждали 25 людей. За даними авіакомпанії, на борту знаходилося 278 пасажирів, 8 бортпровідників та 2 пілоти. Турбулентність була настільки сильною, що пошкодила внутрішнє оздоблення літака.

На більшості комерційних рейсів дітям до двох років дозволяється сидіти на колінах батьків під час польоту. Проте нещодавні випадки екстремальної турбулентності викликають занепокоєння Асоціації бортпровідників AFA-CWA, оскільки при продовженні цієї тенденції травми відбуватимуться частіше.

Так, одне немовля на борту рейсу Lufthansa сиділо на колінах матері і вилетіло з її рук, повідомляла Independent. Пасажир розповідав британській газеті, що літак увійшов у “вільне падіння” і люди “злетіли в повітря”, дехто навіть ударився об стелю. Тому тепер бортпровідники виступають за заборону перевезення дітей на руках.

“Точно невідомо, коли ситуація з турбулентністю може погіршитися. Але не секрет, що зміна клімату йде швидкими темпами. Зміна клімату, спричинена людською діяльністю, до 2050 року може збільшити кількість сильних турбулентностей утричі”, – додають вчені.