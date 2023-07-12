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У Китаї пасажири та бортпровідники постраждали під час сильної турбулентності

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Китаї Пасажири та бортпровідники постраждали під час сильної турбулентності

Про інцидент повідомило видання Global Times, опублікувавши відео, зняте одним із пасажирів рейсу Шанхай – Пекін.

На кадрах видно, як під час різкого спуску лайнера людей, що кричать, підкидає вгору. Разом із ними до стелі підлітають подушки, пляшки з водою, сумки та інші речі. В результаті один пасажир та одна стюардеса отримали травми. Уточнюється, що бортпровідниця вдарилася об стелю повітряного судна.

За словами пасажирів на борту, турбулентність виникла приблизно за 30–40 хвилин до посадки. Відбулося раптове різке зниження, за яким був ще один інтенсивний спуск протягом дуже короткого проміжку часу. Раптові поштовхи і сильна трясіння літака застали людей зненацька.

“Я бачив, як стюардесу, що закривала жінку, підкинуло до стелі. Стеля тріснула, і знак виходу впав на підлогу до моїх ніг”, – поділився враженнями про пережитий Сін Ліда, професор Китайського університету геонаук та відомий блогер у китайському Twitter, який був одним із пасажирів цього літака.

За словами блогера, незважаючи на інцидент, у пункті призначення відбулася лише невелика затримка. Пасажири організовано залишили салон, за винятком двох постраждалих, які залишились у літаку.

“Хочу висловити повагу до бортпровідників Air China. Незважаючи на власний страх, вони схопилися, щоб захистити пасажирів, які не пристебнули ремені безпеки, і міцно їх тримали. Потім вони приступили до допомоги постраждалим – професійно і спокійно. Я щиро ціную їх самовідданість і професіоналізм”, – додав Сін.

У результаті рейс благополучно приземлився у Пекіні, а постраждалих було госпіталізовано. За спогадами очевидця, коли літак нарешті торкнувся землі, “всі вибухнули оплесками”.

Air China відреагувала на інцидент, підтвердивши, що літак Airbus A330-300 справді зіткнувся з несподіваною турбулентністю під час польоту за ясної погоди.

“Ми будемо і надалі приділяти першочергову увагу безпеці та надаватимемо відмінні послуги. Ми цінуємо підтримку та турботу з боку наших шановних пасажирів”, – йдеться в офіційній заяві Air China.

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