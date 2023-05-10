Всі розділи
ГоловнаТуризмПерших туристів відправлять до космосу: відомі подробиці
Туризм

Перших туристів відправлять до космосу: відомі подробиці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Перших туристів відправлять до космосу: відомі подробиці

Перший комерційний політ компанії Virgin Galactic Holdings планується на кінець червня, а вже цього місяця відбудеться остання випробувальна місія.

За інформацією Dailymail, одразу після публікації офіційної заяви акції Virgin Galactic Holdings підскочили на 4 відсотки. У компанії додали, що травнева місія стане останнім випробуванням системи космічного польоту за участю досвідчених астронавтів, а потім вона стане доступною як комерційна послуга будь-яким туристам, які бажають вирушити до космосу.

“Компанія мільярдера Річарда Бренсона минулого року відклала плани з комерційного обслуговування до першого кварталу 2023 року через кризу ланцюжка поставок та нестачі робочої сили”, – інформує видання.

Завершивши модернізацію центрального туристичного космічного корабля, Virgin Galactic знову відкрила продаж квитків на подорож. Ціна польоту на одну особу становитиме 450 тисяч доларів із початковим внеском у розмірі 150 тисяч доларів.

“Повернення до космосу – це те, над чим ми всі працювали”, – зазначив Майк Мозес, президент космічних місій та безпеки Virgin Galactic.

Екіпаж останньої випробувальної “травневої” місії на кораблі Unity25 складатиметься з Джаміли Гілберт, Крістофера Х’ю, Люка Мейс та Бет Мозес, повідомляє джерело.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

120 тисяч євро: У Франції туристів відправлятимуть у стратосферу на кулі

Туризм
2025 року туристів збираються відправляти до стратосфери на повітряній...

Майже 2 мільйони доларів чекають на Місяці будь-кого, хто дістанеться першим

Туризм
Інвестиційна компанія Lunar Crush, яка працює з криптовалютами та...

Заявлено дату відкриття та бренд першого у світі космічного готелю з невагомістю та видом на Землю

Готелі
Фантастичні перспективи відпочинку в космосі можуть очікувати туристів уже...

Індія має намір розпочати відправку туристів до космосу з 2030 року

Індія
Індійська організація космічних досліджень (ISRO) має намір до 2030...

У космос за 200 000 доларів: Японія представила літаючу кулю для туристів

Туризм
Японська компанія оголосила про плани запуску комерційних польотів на...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму