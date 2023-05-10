Перших туристів відправлять до космосу: відомі подробиці

Перший комерційний політ компанії Virgin Galactic Holdings планується на кінець червня, а вже цього місяця відбудеться остання випробувальна місія.

За інформацією Dailymail, одразу після публікації офіційної заяви акції Virgin Galactic Holdings підскочили на 4 відсотки. У компанії додали, що травнева місія стане останнім випробуванням системи космічного польоту за участю досвідчених астронавтів, а потім вона стане доступною як комерційна послуга будь-яким туристам, які бажають вирушити до космосу.

“Компанія мільярдера Річарда Бренсона минулого року відклала плани з комерційного обслуговування до першого кварталу 2023 року через кризу ланцюжка поставок та нестачі робочої сили”, – інформує видання.

Завершивши модернізацію центрального туристичного космічного корабля, Virgin Galactic знову відкрила продаж квитків на подорож. Ціна польоту на одну особу становитиме 450 тисяч доларів із початковим внеском у розмірі 150 тисяч доларів.

“Повернення до космосу – це те, над чим ми всі працювали”, – зазначив Майк Мозес, президент космічних місій та безпеки Virgin Galactic.

Екіпаж останньої випробувальної “травневої” місії на кораблі Unity25 складатиметься з Джаміли Гілберт, Крістофера Х’ю, Люка Мейс та Бет Мозес, повідомляє джерело.