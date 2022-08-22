На популярному курорті Таїланду на туриста напала жінка, відкусивши йому вухо і проковтнувши його

Скандал стався в Таїланді, на популярному курорті Паттайя: несамовито п’яна місцева мешканка напала на туриста і відкусила йому вухо. Після чого нападницю було заарештовано, а туриста відправили до лікарні. Чим поплатиться тайка за такий напад, що цікаво, залежить від того, як швидко видужає турист.

Як повідомляє газета The Tiger, жертва нападу — 55-річний американський турист щойно приїхав до Паттайї і їхав на songthaew (місцевій «маршрутці» з відкритим верхом), прямуючи до відомої вулиці Walking Street. На одному з перехресть поряд з його транспортним засобом зупинився мотоцикл, де на задньому сидінні і знаходилася 28-річна Канніка Хамтон, яка нападала.

Як розповів турист, поки горіло червоне світло світлофора, нападниця раптово зійшла з мотоцикла і підійшла до маршрутки, де він сидів. Застрибнувши в машину, вона “сіла до нього на коліна і почала пестити його тіло”, проте турист запевняє, що жінки до того жодного разу не бачив – відштовхнув її. Та спочатку повернулася до мотоцикла, але потім повернулася в іншому настрої, кілька разів ударила його по обличчю та вкусила за вухо. Так сильно, що відкушену частину просто проковтнула.

У результаті глядачі викликали поліцію, причому Канніка сильно чинила опір при затриманні. Причина, як мінімум, алкоголь — додають правоохоронці. Нападниця була доставлена ​​в поліцейську дільницю Муанг Паттайї, де й виявилося, що вона несамовито п’яна і не здатна відповісти на запитання. Тест на наркотики у своїй показав негативний результат.

У результаті жінці пред’явлено два кримінальні звинувачення відповідно до тайського законодавства — за сп’яніння та неосудну поведінку в громадських місцях вона має бути оштрафована на суму до 5000 бат. Крім того, за шкоду іншій людині їй загрожує позбавлення волі до двох років, а також штраф розміром до 4 тис. бат. При цьому, якщо з’ясується, що лікувати наслідки укусу туристу доведеться довше 20 днів, тяжкість звинувачення може посилитися.